Un départ canon

Deux buts ont été inscrits dans les premiers instants de la rencontre, dans un verdict nul au compte de 1-1 entre le Dynamo de Houston et le New York City FC, samedi après-midi, au stade Pratt & Whitney.

Maximiliano Moralez a ouvert la marque, dès la sixième minute de jeu. Son coéquipier Andraz Struna a centré le ballon et Moralez l’a habilement fait dévier de la tête.

À peine 10 minutes plus tard, Mauro Manotas a ramené les deux équipes à la case départ. Ce dernier a profité de la confusion près de la surface pour déjouer le gardien Sean Johnson.

Le New York City FC a contrôlé le ballon un peu plus de 61 % du temps, en plus de décocher 17 tirs, dont sept ont été cadres.