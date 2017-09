Thomas Chabot n’a pas encore convaincu Guy Boucher

La domination de Thomas Chabot chez les juniors et lors du tournoi des recrues furent telles que plusieurs sont ceux qui ont déjà tenu pour acquis que le défenseur de 20 ans amorcera la saison avec les Sénateurs d'Ottawa. Pas si vite a prévenu Guy Boucher, samedi midi.

«Il est dans le "mix", mais il devra battre quelqu’un. On ne lui donnera pas une place. On a tellement de défenseurs au sein de notre équipe», a indiqué l’entraîneur-chef des Sénateurs avant l’affrontement face au Canadien de Montréal.

À première vue, ces propos peuvent paraître surprenants étant donné que l’athlète originaire de Sainte-Marie-de-Beauce avait amorcé la saison dans la capitale fédérale l’automne dernier. Il avait disputé une rencontre avant d’être retourné chez les Sea Dogs de Saint John.

«En défense, on est présentement meilleur qu’on ne l’était l’an dernier. (Fredrik) Claesson a progressé pendant les séries. Il est en feu. (Ben) Harpur est maintenant un défenseur de la Ligue nationale de hockey (LNH). On a également des gars comme (Chris) Wideman et (Mark) Borowiecki. Sans compter l’acquisition de Johnny Oduya, qui jouera assurément sur notre première paire», a énuméré Boucher.

Si Chabot devait subir le couperet et amorcer la saison avec les Senators de Belleville, il ne faudrait pas y voir là un manque de confiance de la part de l’état-major de l’équipe.

«Il va super bien et je l’aime, a assuré Boucher. Mais tu ne peux pas garder un joueur comme lui pour l’utiliser comme sixième ou septième défenseur. Il faut évaluer si le garder est une bonne chose pour lui et pour l’équipe.»

Karlsson sur patins

Au groupe énuméré par Boucher, il ne faut pas oublier d’ajouter le nom d’Erik Karlsson.

D’ailleurs, une belle nouvelle attendait les Sénateurs et leurs partisans dans les heures précédant la visite du Canadien. Pour la première fois depuis l’élimination de son équipe, Karlsson a rejoint ses coéquipiers pour un entraînement complet.

En fait, le capitaine des Sénateurs a quitté la glace une quinzaine de minutes avant la fin de l’exercice, alors que Guy Boucher s’apprêtait à travailler les unités spéciales de sa troupe.

À l’origine, la période de convalescence du Suédois, opéré (le 14 juin) pour réparer des tendons déchirés de son pied gauche, devait le tenir à l’écart du jeu jusqu’au 1er novembre. Si sa présence sur la patinoire du Centre Canadian Tire laisse présager un retour plus hâtif, Boucher a refusé de s’exciter.

«C’est très positif (de le revoir), mais on ne doit pas s’emballer trop rapidement. Il reste encore plusieurs étapes à franchir, a-t-il souligné. Ça fait longtemps que je ne l’attends pas avant le 1er novembre. Alors, s’il revient avant, ce sera un boni.»

Des absences utiles

Derick Brassard en est un autre qu’on ne prévoyait pas voir en uniforme pour le début de la saison. Opéré à une épaule durant la saison morte, Brassard récupère tellement bien qu’il pourrait revêtir son uniforme pour la visite des Capitals de Washington, le 5 octobre.

«Il n’a rien raté du camp. Il a fait tous les entraînements et était là à toutes les réunions. Il a même commencé à "bumper" ses coéquipiers, même si eux n’ont pas le droit de le mettre en échec. Ça en met certains de mauvaise humeur, mais c’est une bonne chose. Il pourrait être là dès le premier match», a raconté Boucher, avec le sourire.

Entre temps, ce dernier s’affaire à évaluer ses jeunes joueurs. Un mandat qu’il lui serait plus difficile à faire si tous ses vétérans étaient en mesure de jouer.