Robert Kubica, le prochain coéquipier de Lance Stroll?

Le Polonais Robert Kubica pourrait bien effectuer un retour en Formule 1 aux côtés du Québécois Lance Stroll chez Williams, au cours de la prochaine saison.

Le volant chez Williams est l’un des derniers toujours libres au sein du plateau, et le site Motorsport a révélé samedi que la liste de candidats de l’écurie ne comptait plus que trois noms. Outre Kubica, Felipe Massa, qui pourrait prolonger, et le réserviste Paul di Resta sont les candidats.

Kubica a effectué des essais pour Renault cette saison dans le but d’effectuer un retour dans la catégorie reine du sport automobile, mais la marque française a préféré tenter sa chance avec Carlos Sainz fils.

Le Polonais a subi un grave accident de rallye en 2011 qui avait lourdement endommagé son bras droit. Il a signé sa seule victoire en F1 à Montréal, en 2008. Di Resta a pour sa part participé au Grand Prix de Hongrie en remplacement de Massa cette saison, où il a dû abandonner avec sept tours à faire à l’épreuve.

Massa, avec 31 points, et Stroll, avec 28, sont respectivement aux 11e et 12e échelons au classement des pilotes. Williams pointe quant à elle au cinquième rang chez les constructeurs.