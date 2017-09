Patience avec Galchenyuk

Alex Galchenyuk reste encore un mystère. Au centre ou à l’aile, le joueur de 23 ans a toujours dit qu’il avait simplement comme objectif de s’établir comme un attaquant dominant dans la LNH.

Au premier tour des séries l’an dernier contre les Rangers, Galchenyuk a patiné au sein du quatrième trio, un rôle qui ne correspondait pas à la hauteur de son potentiel. Sans jamais le dire publiquement, Claude Julien cherchait probablement à lui lancer un message.

En juillet dernier, le troisième choix au total du repêchage de 2012 a paraphé un contrat de trois ans et 14,7 millions $ (4,9 millions en moyenne). Il était le premier à dire qu’il voulait se servir de cette entente comme d’un tremplin vers une prochaine union à plus long terme.

Quelques mois plus tard, c’était possible de croire que Galchenyuk amorcerait le camp d’entraînement avec le couteau entre les dents. Marc Bergevin et Julien lui ont également retiré une certaine pression en le replaçant à l’aile pour le libérer des missions défensives venant avec le poste de centre.

Le contexte était favorable pour qu’il soit grandement motivé. Mais on n’a toujours pas vu cette fameuse motivation. En uniforme lors de deux des trois premiers matchs préparatoires de son équipe, l’Américain a déçu. Oui, il s’agit uniquement de rencontres préparatoires et les vétérans n’aiment pas ce genre de matchs. Mais on aurait aimé voir une plus grande intensité dans son jeu.

Au lendemain du décevant revers de 4 à 1 contre les Devils du New Jersey, Julien a opté pour la diplomatie en parlant du numéro 27.

«Pour son bien et pour celui de l’équipe, je ne veux pas commenter sur Galchenyuk, a raconté l’entraîneur en chef. On semble toujours s’attarder sur lui. Il est un des joueurs de l’équipe. Il y a d’autres vétérans qui n’ont pas un bon départ. Ils devront raffiner leur jeu d’ici la fin du camp. Je ne vois pas pourquoi Alex ne le ferait pas.»

Complicité à travailler

Depuis le début du camp, Julien a réuni Phillip Danault à Galchenyuk et Brendan Gallagher. Sur papier, ça ressemble au deuxième trio de l’équipe.

Très honnête, Danault n’a pas hésité à dire qu’il n’y avait pas une grande complicité entre lui et Galchenyuk.

«Il y a beaucoup de travail à faire, a martelé Danault. Je devrai m’adapter, je n’ai presque jamais joué avec Alex dans le passé.»

Encore une fois, il est trop tôt pour dire si ce trio obtiendra du succès ou pas.

«Parfois, tu as besoin de temps pour développer une complicité, a rappelé le capitaine Max Pacioretty. Il ne faut pas trop les pousser, ça doit venir naturellement. C’est facile de jouer avec Phil, il est toujours à la bonne place.

Alex est un joueur intelligent et talentueux, il finira par mieux deviner les intentions de son centre. Cette combinaison est prometteuse. Ils ont tout pour réussir. Je crois qu’ils finiront par s’entendre.»

Changements possibles

À la veille du quatrième match préparatoire contre les Sénateurs à Ottawa, Julien n’a pas exclu la possibilité de tenter certaines expériences.

«Il y a beaucoup de rencontres en peu de temps au début du camp et je voulais garder les mêmes trios pour faciliter le travail de mes joueurs, a-t-il mentionné. Mais je pourrais très bien faire des changements vers la fin du camp, quand nous miserons plus sur notre véritable équipe.»

Julien a d’ailleurs précisé qu’il aime le travail du trio de Tomas Plekanec avec Charles Hudon et Artturi Lehkonen et celui de Jonathan Drouin au centre de Pacioretty et d’Ales Hemsky.

Mais il n’a pas dit une seule ligne sur l’unité de Danault, Galchenyuk et Gallagher.