NFL: des déclarations incendiaires de Trump provoquent des réactions négatives des joueurs

Le président des États-Unis Donald Trump a provoqué des réactions négatives des joueurs de la NFL sur Twitter, après avoir notamment déclaré dans un récent discours tenu dans l'État d'Alabama que les propriétaires devraient limoger les athlètes s’agenouillant durant l’hymne national.

«N’aimeriez-vous pas voir un des propriétaires de la NFL, lorsque quelqu’un manque de respect à notre drapeau, dire ''enlevez ce fils de p*** du terrain tout de suite. Il est congédié!''», a lancé l’homme d’affaires sous des applaudissements nourris, encourageant les partisans à quitter les stades lorsqu’ils sont témoins d’un tel geste.

Trump a prédit que n’importe quel propriétaire qui suivrait son conseil deviendrait, le temps d’une semaine, l’individu le plus populaire au pays.

Le 45e président américain a également pointé du doigt la diminution de la violence dans la NFL pour expliquer la baisse des cotes d’écoute dans le circuit: «vous savez, aujourd’hui, si tu frappes trop fort: 15 verges [de pénalité]! C’est arrivé la semaine dernière. J’ai regardé [un match] pendant quelques minutes. Deux joueurs, et juste, un superbe tacle, vraiment. Boom! 15 verges!»

Les déclarations de Trump ont soulevé un tollé sur les réseaux sociaux, déclenchant plusieurs réactions négatives de la part des joueurs du circuit Goodell.

«Est-ce que quelqu’un a dit à Trump de s’en tenir à la politique, comme eux nous disent de s’en tenir au sport?», a soulevé l’ailier rapproché des Lions, Eric Ebron.

Does anyone tell trump to stick to politics, like they tell us to stick to sports? Smh. — Eric Ebron (@Ebron85) 23 septembre 2017

«Continuez à utiliser votre voix et vos plateformes pour défendre l’égalité raciale et pour arrêter les injustices dans nos communautés! Ceci est plus grand que nous!», a encouragé le demi de sûreté des Dolphins, Michael Thomas.

Continue to use your voices and your platforms for racial equality and to stop injustices in our communities. This is bigger than us!!! ✊�� — Michael Thomas (@Michael31Thomas) 23 septembre 2017

«Je supporte entièrement notre drapeau et notre pays! Croyez-moi sur parole! Mais ceci ne peut être vrai!», s’est indigné le receveur des Titans du Tennessee, Rishard Matthews.

I'm a full supporter of the Flag & This country! Trust Me! But this can't be real! https://t.co/GAPkZPB8hz — Rishard Matthews (@_RMatthews) 23 septembre 2017

«Je ne peux prendre au sérieux la moindre chose qui sort de la bouche de notre célébrité en chef. C’est un vrai clown», a réagi le demi de sûreté des Bengals de Cincinnati, George Iloka.

I can’t take anything our Celebrity in Chief says seriously. He’s a real life clown/troll �� — George Iloka (@George_iloka) 23 septembre 2017

L'ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco Colin Kaepernick a été le premier joueur à poser un genou au sol la saison dernière durant l'hymne national américain pour dénoncer «les torts commis envers la communauté afro-américaine et les minorités aux États-Unis» après une vague de violences entre des policiers blancs et des citoyens afro-américains. Trump s’est d’ailleurs attribué les mérites en mars dernier du fait que Kaepernick demeure toujours sans emploi, faisant référence à un article du Bleacher Report. Celui-ci citait un directeur général de la NFL sous le couvert de l'anonymat prétendant qu’environ 10% des équipes n'avaient pas mis sous contrat l’athlète par peur de se faire réprimander par le président sur Twitter.