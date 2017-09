Ned Yost de retour avec les Royals en 2018

Le gérant des Royals de Kansas City Ned Yost a indiqué qu’il serait de retour à la barre de l’équipe en 2018.

Yost a confirmé qu’il allait écouler la dernière année à son contrat.

«J’aime cette organisation. Et de pouvoir faire la transition avec nos jeunes joueurs, ce sera plus facile pour moi que quiconque. Je veux partie de cette équipe un peu plus longtemps», a-t-il mentionné au Kansascity.com.

Yost est sur le point de conclure sa septième campagne comme gérant des Royals. Il a notamment mené l’organisation à la deuxième conquête de la Série mondiale de son histoire en 2015.