Mises en jeu: déjà des changements

Une semaine seulement après le début des matchs préparatoires, la Ligue nationale de hockey a déjà apporté des ajustements.

En effet, les officiels ont reçu un message de la LNH afin qu'ils soient moins sévères sur les règlements de mises en jeu et de coups de bâton.

Lors des premiers jours du calendrier préparatoire, plusieurs pénalités ont été décernées pour ces deux infractions.

Les officiels seront plus conciliants sur les mises en jeu. On ne forcera pas le joueur de centre à ne plus toucher à la ligne rouge. #lnh

Preseason adjustment already by officials on slashing and face-off violations. NHL sent note to officials yesterday to dial it back a bit.