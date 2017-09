Les jeunes porteurs ont la cote

À la lumière du début de saison dans la NFL, les porteurs de ballon de première année sont en train de démontrer que non seulement cette position ne semble plus en voie d’extinction, mais qu’au contraire elle est plus vivante que jamais.

Il y a quelques années à peine, il était devenu mal vu de jeter son dévolu sur un porteur lors des premières rondes du repêchage, sous prétexte que la NFL était devenue une ligue où la passe régnait.

Cette renaissance a débuté au repêchage de 2015, lorsque Todd Gurley (Rams) et Melvin Gordon (Chargers) ont été choisis en première ronde. Gurley a été élu recrue de l’année avant de connaître une deuxième saison à oublier, mais il savoure à nouveau de bons moments cet automne. Après un lent départ, Gordon a monopolisé le champ arrière des Chargers.

L’an dernier, les Cowboys avaient sélectionné Ezekiel Elliott au quatrième rang au total. Il a répondu avec une saison de 1631 verges au sol.

Ces succès ont incité les décideurs à opter pour sept porteurs lors des 89 premiers choix au dernier repêchage.

Hunt, premier de classe

Même s’il a été le sixième élu de ce groupe de sept, Kareem Hunt fait jusqu’ici sensation avec les Chiefs. Avec 355 verges au total (course et réception), il domine le circuit. Avec 98 verges face aux Chargers, il porterait son total à 453 et se classerait au deuxième rang parmi les porteurs ayant accumulé le plus haut total de verges dans l’histoire après trois matchs (après Billy Sims, des Lions, en 1980).

Et Hunt n’est pas le seul joyau, même si la saison est jeune. Trois des cinq meneurs pour les verges au sol sont des porteurs recrues, soit Hunt au premier rang (229 verges), Dalvin Cook des Vikings au troisième rang (191 verges) et Leonard Fournette des Jaguars au cinquième échelon (140 verges).

Chez les premiers de classe du dernier repêchage, seul Christian McCaffrey connaît un départ timide, chez les Panthers, mais il doit partager les touches avec Jonathan Stewart.

Quelques perles cachées

Preuve de la profondeur de cette cuvée, d’autres perles cachées s’illustrent.

En septième ronde, les Seahawks ont mis le grappin sur Chris Carson, qui a supplanté Eddie Lacy, Thomas Rawls et CJ Prosise pour devenir le premier porteur de la rotation.

Et que dire du diminutif Tarik Cohen, qui force les Bears à l’utiliser au sol et par la passe malgré la présence du jeune et productif Jordan Howard?

Les Saints font de même avec Alvin Kamara, choix de troisième ronde, qu’ils déploient même sur des tracés complexes.

La tendance était amorcée, mais 2017 semble confirmer que les porteurs de ballon ont de nouveau la cote.