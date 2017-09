Les Dodgers remportent le titre dans la section Ouest de la Ligue nationale

Les Dodgers ont remporté leur cinquième titre consécutif de la section Ouest de la Ligue nationale en battant les Giants 4-2, vendredi soir au Dodger Stadium.

Avec trois coups sûrs en troisième manche, Cody Bellinger a mené les Dodgers à la victoire face aux Giants. Il ainsi établi un record pour le plus grand nombre de circuits pour une recrue dans le Ligue nationale, jusque-là détenu par Frank Robinson (en 1956) et Wally Berger (en 1930).

Rich Hill (11-8) a permis un point, cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail.

Kenley Jansen a également permis un point et a récolté un 40e sauvetage cette saison.