Les deux équipes de Manchester imbattables

Manchester mène toujours la danse: City, facile contre Crystal Palace (5-0), et United, plus difficilement contre Southampton au grand dam d'un José Mourinho exclu (1-0), ont encore gagné lors de la 6e journée et caracolent en tête de la Premier League.

Si les deux clubs étaient inséparables au classement jusque-là, avec le même nombre de points, le même nombre de buts marqués et encaissés, ce sont bien les «Citizens» qui prennent la tête.

Les hommes de Pep Guardiola ont toujours le même nombre de points que ceux de José Mourinho, mais le carton à «Palace» les place loin devant à la différence de buts (+19 contre +15).

Derrière, Chelsea (13 pts), Tottenham (11 pts) et Liverpool (11 pts), ont tenu la cadence. Les champions en titre ont écrasé Stoke (4-0), les «Spurs» ont résisté au retour de West Ham (3-2) et les «Reds» se sont imposés à Leicester (3-2).