Le PSG freiné à Montpellier

Les grosses cylindrées ont souffert samedi: le Paris SG n'a pas fait mieux qu'un match nul sans but à Montpellier (0-0) avant que Lyon ne lâche chez lui deux points face à un «petit» du championnat, Dijon (3-3), lors de cette 7e journée de Ligue 1.

Les premiers points perdus par Paris cette saison. Sans sa star brésilienne Neymar, ménagée à la suite d'un choc au niveau du pied, le PSG a été tenu en échec à Montpellier, peinant à trouver des solutions face à une défense très regroupée.

Bien sûr, pas de quoi crier au loup: ce n'est pas la première fois que le PSG trébuche juste avant ou juste après un match important de Ligue des champions, et il fait déjà mieux que la saison dernière où il avait été battu 3-0 par les Montpelliérains.

Mais le club parisien n'a pas investi plus de 400 millions cet été pour perdre des points contre des équipes dont le budget global dépasse à peine les 40 millions d'euros. Surtout à quatre jours d'un premier grand test mercredi contre le Bayern Munich, et alors que la semaine parisienne a été marquée par l'escarmouche entre Neymar et Edinson Cavani, concernant le choix des tireurs de penalties.

Lyon pas serein, Bordeaux s'en sort bien

Sept buts encaissés en quatre matches à domicile: l'Olympique lyonnais a encore flanché à trois reprises face à Dijon, et abandonné des points dans la course au podium, alors qu'il affrontait une équipe en lutte pour le maintien.

Les hommes de Bruno Genesio ont ouvert le score par leur capitaine Nabil Fekir (20e) et cru tenir la victoire grâce à un penalty de Mariano Diaz (63e) après un but du jeune Houssem Aouar (60e), mais leurs errements défensifs ont permis à Dijon de revenir (buts de Naim Sliti sur penalty, 24e, Xeka, 51e, Cédric Yambere, 65e).

Les Lyonnais, qui n'ont gagné qu'une seule de leurs six dernières rencontres, comptent donc trois longueurs de retard sur la troisième place de L1, occupée par Bordeaux grâce à son succès 3-1 contre Guingamp.