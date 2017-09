Le Barça gagne son premier derby à Gérone

Le FC Barcelone, bien aidé par deux buts contre leur camp des joueurs de Gérone, a remporté samedi un derby catalan inédit en Championnat d'Espagne (3-0) et poursuivi son sans-faute en tête du classement lors de la 6e journée.

Au stade de Montilivi, une volée dévissée de Jordi Alba a été malencontreusement détournée dans la cage de Gérone par le capitaine local, Aday Benitez (17e).

Et les malheurs du club promu se sont poursuivis lorsque le gardien Gorka Iraizoz a poussé dans sa propre cage une talonnade en retrait d'Aleix Vidal (48e). Luis Suarez a clos le score (69e) pour son 100e match en Liga.

Cette victoire dans le tout premier derby Gérone-Barça de l'histoire de la Liga permet à l'équipe d'Ernesto Valverde (1er, 18 pts) de continuer sa course en tête avec six succès en autant de matches. L'Atletico Madrid (2e, 14 pts) et Séville (3e, 13 pts) complètent le podium, devant le Real Madrid (4e, 11 pts).