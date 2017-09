Derek Jeter fait le ménage chez les Marlins

Même si la vente des Marlins de Miami ne doit être approuvée qu’au terme de la présente saison, le futur patron de l’organisation Derek Jeter aurait déjà amorcé un ménage au sein de la direction.

Selon le Miami Herald, l’ancienne gloire des Yankees de New York aurait ordonné le congédiement de Jeff Conine, Jack McKeon, Andre Dawson et Tony Perez. Les quatre hommes agissaient comme adjoints au prédisent David Samson et au propriétaire Jeffrey Loria, qui sont bien connus pour leur rôle dans la vente et le déménagement des Expos de Montréal.

Jeter aurait d’ailleurs demandé à Samson d’informer les quatre individus, même si Jeter l’aurait déjà prévenu qu’il ne serait plus avec l’organisation une fois la transaction complétée.

Dawson, un ex-porte-couleurs des Expos, et Perez ont été intronisés au Temple de la renommée du baseball, alors que Conine est connu sous le surnom de «Monsieur Marlin» en raison des succès qu’il a connus avec le club floridien.

Un dur coup à encaisser

La nouvelle a été particulièrement difficile à digérer pour McKeon puisqu’il avait une entente avec Loria pour diriger un match en septembre prochain, ce qui lui aurait permis de devenir le plus vieux gérant de l’histoire des ligues majeures. Il occupait ces fonctions lorsque les Marlins ont remporté la Série mondiale devant les Yankees en 2003.

«C’est sûr que je suis triste, a confié McKeon après avoir appris la nouvelle. Je suis déçu, mais je comprends la situation. Des nouveaux dirigeants arrivent et ils veulent choisir leur personnel. Je ne peux pas leur en vouloir pour ça.»

Samson a confirmé le 12 août dernier qu’une entente de 1,2 milliard $ avait été conclue. Au moins 75 % des équipes doivent se prononcer en faveur de la vente.

Jeter sera nommé à la tête des opérations baseball. Depuis qu’il s’est retiré du baseball au terme de la campagne 2014, l’homme de 43 ans a lancé le site The Players’ Tribune.