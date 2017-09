Coupe Laver: Roger Federer «soulagé»

Le Suisse Roger Federer a remporté son premier match à la Coupe Laver, samedi, en prenant la mesure de l’Américain Sam Querrey.

Federer, représentant Équipe Europe et deuxième joueur mondial, n’a pas eu trop de difficulté à s’imposer face au porte-couleurs d’Équipe Monde, 6-2 et 6-4.

Toutefois, même s’il évolue sur le circuit de l’ATP depuis près de deux décennies, le Suisse a vécu des moments forts différents.

«Je suis quand même un peu soulagé d’avoir gagner mon premier match à la Coupe Laver, a estimé Federer en conférence de presse d’après-match. Souvent, j’ai eu la sensation que c’était un match complètement différent de ce que j’ai joué dans le passé. Tu regardes vers ton équipe et les joueurs sont là, tout le temps, qui te soutiennent.

«Puis, il y a Björn Borg qui est sur la chaise. Il y a une pression différente. Pour oublier ça, ce n’est pas toujours facile.»

De l’opinion de Federer, la Coupe Laver est présentée en partie pour rendre hommage aux joueurs du passé. Borg, capitaine d’Équipe Europe, et John McEnroe, capitaine d’Équipe Monde, sont d’ailleurs sur le terrain avec les joueurs, comme en Coupe Davis.

Federer apprécie notamment la compagnie et les conseils de Borg, qui tout comme lui a remporté le tournoi de Wimbledon lors de cinq années consécutives.

«Il (Borg) ne va pas dire quelque chose juste pour dire quelque chose, a confié Federer. Il est très calme et il sait au fur et à mesure si tu fais les bonnes choses. Il est très confiant, il est très positif. Il est vraiment très agréable. C’est fabuleux de le voir et de passer du temps avec lui. Évidemment, je ne peux pas me contrôler et je lui pose pleins de questions. Il me raconte tout. Il n’y a pas de filtre. C’est magnifique.»

Federer disputer avec Rafael Nadal un match de double en soirée, samedi, contre Sam Querrey et Jack Sock.

À voir les commentaires de Federer dans la vidéo ci-dessus.