EN DIRECT: Federer c. Querrey

Le Suisse Roger Federer et l'Espagnol Rafael Nadal sont les vedettes incontestées de cette deuxieme journée de compétition de la Coupe Laver, samedi, à Prague.

Les quatres duels de la journée sont diffusés en direct sur les ondes de TVA Sports.

Tout d'abord, Federer (Europe) croisera le fer avec l'Américain Sam Querrey (Monde).

Puis, Nadal (Europe) se mesurera à un autre Américain, Jack Sock (Monde).

Le dernier match de simple de la journée mettre en vedette la Tchèque Tomas Berdych (Europe), qui évolue devant son public, et le bouillant Australien Nick Kyrgios (Monde).

Finalement, la journée se terminera par un match de double. Pour la première fois, Federer et Nadal, deux grands rivaux depuis plus d'une décennie, joueront côte-à-côte en double, face à Querrey et Sock (Monde).

Après la première journée, la formation de l'Europe ont les devants 3-1.

Samedi, chaque victoire donnera deux points par victoire. Dimanche, lors de la dernière journée de compétition, chaque gain donnera trois points.