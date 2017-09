Wilson Ramos fait mal aux Orioles

Wilson Ramos a totalisé trois coups sûrs et quatre points produits pour aider les Rays de Tampa Bay à défaire les Orioles au compte de 8-3, vendredi soir à Baltimore.

Le receveur a notamment claqué son 10e circuit de la campagne. Le vétéran Evan Longoria a également étiré les bras.

Logan Morrison et Steven Souza fils ont chacun inscrit deux points et obtenu un coup sûr.

Le voltigeur Corey Dickerson a placé la balle en lieu sûr à deux occasions.

Le partant Alex Cobb (12-10) a passé six manches sur la butte, permettant trois points sur neuf coups sûrs et un but sur balles.

Son vis-à-vis Ubaldo Jimenez (6-11) a connu une sortie pénible, étant victime de six points et huit coups sûrs en seulement trois manches.

Chris Davis a atteint le plateau des 25 circuits dans la défaite.