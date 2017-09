Un rôle plus important pour Jérémy Groleau

À sa troisième saison dans les rangs juniors, Jérémy Groleau est prêt à avaler de plus grosses bouchées à la ligne bleue des Saguenéens de Chicoutimi.

Les départs de Frédéric Allard et Julien Carignan-Labbé, deux des plus importants défenseurs de l’équipe durant leur épopée éliminatoire du printemps passé, ont ouvert une brèche pour Groleau qu’il entend bien saisir.

«Le joueur que je suis a changé. Je ne dirais pas que je suis un défenseur plus offensif, mais j’aurai une meilleure première passe pour la relance. Dans le hockey d’aujourd’hui, il faut être un joueur de plus en plus complet. J’ai eu de bons exemples en Fred Allard et Carigan, et maintenant, il y a [Olivier] Galipeau]. Mon rôle va être plus important», mentionnait l’arrière de Lévis à quelques heures du match d’ouverture au centre Georges-Vézina.

Son entraîneur Yanick Jean a vu une différence dans le comportement de son poulain au fil que les semaines se succédaient durant l’interminable camp d’entraînement. Pas de doute pour lui que Groleau sera l’une des pierres angulaires de la formation chicoutimienne en défensive.

«Il y a une incroyable différence entre le Jérémy Groleau de l’an passé et le Jérémy Groleau de cette année. Il va s’établir rapidement comme l’un des bons défenseurs de notre ligue. Il a pris une assurance et de la confiance. Ça a probablement été notre joueur le plus constant pendant cinq semaines de camp d’entraînement», a souligné le pilote des Saguenéens.

Puisqu’il est né un 25 octobre, Groleau vivra enfin son année d’éligibilité au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui se tiendra en juin prochain, à Dallas. Mais qu’à cela ne tienne, cela ne change rien pour l’ancien des Commandeurs de Lévis. «C’est une grosse année pour lui», a reconnu Jean.

«Non, pantoute! On se fait regarder depuis le début, alors je ne changerai rien. Je vais faire comme d’habitude», a répondu l’athlète qui aura bientôt 18 ans.

Décision basée sur les blessures

Dans la tête de Yanick Jean, les Flyers de Philadelphie ont renvoyé le Russe German Rubtsov avec les Sags plutôt que dans la Ligue américaine afin qu’il puisse s’établir définitivement dans le circuit Courteau.

L’an passé, diverses blessures ont limité le talentueux attaquant à seulement 16 rencontres (22 points) dans l’uniforme des Bleus, ratant la totalité des séries durant lesquelles les Sags ont atteint le carré d’as.

«Je suis convaincu que oui. Il jouait sur une quatrième ligne en Ligue continentale (KHL) et il aurait joué sur une quatrième ligne dans la Ligue américaine. Pour sa confiance, ça n’aurait pas été bon. Il est venu ici [en Amérique du Nord] pour jouer de grosses minutes et il n’a pas pu le faire à cause de ses blessures», a noté l’instructeur-chef.

S’il ne sait pas encore quand ce dernier obtiendra sa libération internationale, Jean est impatient de le jumeler à son compatriote Vladislav Kotkov, nouveau venu de la Russie que les Sags ont sélectionné au plus récent encan européen de la LCH. Kotkov est un géant de 6 pi 4 po.

«On va les essayer, c’est certain. Kotkov a déjà le physique de l’emploi et c’est son année de repêchage. Roy et Ratelle grugeaient de grosses minutes pour nous, l’an passé, alors c’était une bonne opportunité pour lui. Puis, il a une attitude incroyable.»