Tucker Barnhart s'entend avec les Reds

Les Reds de Cincinnati ont accordé un contrat de quatre saisons au receveur Tucker Barnhart, vendredi.

Cette nouvelle entente lui permettra de mettre la main sur 16 millions $, alors que 1,75 million $ lui ont été remis en boni de signature. L'équipe détient également une année d’option pour la saison 2022, d’une valeur de 7,5 millions $.

«Tucker nous rend fiers sur le terrain avec ses performances et en dehors du terrain grâce à son implication dans la société, a admis le directeur général de l’équipe Dick Williams. Il travaille très fort afin de s’améliorer et il s’est établi comme l’un des meilleurs receveurs défensifs en plus d’être productif en attaque.»

Âgé de 26 ans, Barnhart a pris part à 113 matchs avec les Reds, cette saison. Il a cogné 94 coups sûrs, dont six longues balles, en plus de maintenir une moyenne au bâton de ,272.