Piatti et IMFC : un accord est proche

La saga de la prolongation de contrat d’Ignacio Piatti a connu un nouveau chapitre aujourd’hui, lorsque le principal intéressé a expliqué aux journalistes, à l’issue de l’entraînement matinal de l’équipe, qu’il avait reçu de « bonnes nouvelles ».

L’information s’est répandue comme une traînée de poudre au sein de la communauté de partisans du Bleu-Blanc-Noir, qui guettaient depuis plusieurs semaines toute trace d’avancée significative dans les négociations.

Si l’annonce incitait forcément à l’optimisme, il restait une part de flou sur la nature de ces « nouvelles », d’autant que Piatti a ajouté dans la foulée vouloir seulement « parler après les cinq derniers matchs ».

Avec rigueur, j’ai donc enquêté afin de vous dévoiler en exclusivité le détail des discussions en coulisses. Et je peux vous dire qu’il s’est passé bien des choses durant les derniers jours!

Il y a une semaine à peine, le clan Piatti et l’Impact n’arrivaient pas à s’entendre, même si leurs positions respectives n’étaient pas éloignées. Finalement, c’est cette semaine que les choses se sont précipitées.

À l’heure actuelle, les gros morceaux du contrat sont en place, à savoir la durée et le salaire – même si le chiffre exact pourra être modulé en fonction de bonus et de clauses qui ne sont pas tous encore fixés.

Toutefois, il reste plusieurs détails à régler, notamment auprès de la MLS, qui a son mot à dire sur le sujet, de même que les agents.

Tout ceci fait en sorte que, si «bonnes nouvelles» il y a, l’Argentin n’a pas encore apposé sa signature au bas de son nouveau contrat. Je peux tout de même vous dire que les négociations sont très proches d’en venir à une conclusion, et qu’un accord final est proche.

L’affaire n’étant pas encore tout à fait réglée, l’Impact n’a jusqu’ici pas été en mesure de propager la bonne nouvelle, qui aura sans aucun doute un effet bœuf sur les renouvellements de billets de saison. Mais une annonce devrait être faite dans les jours qui viennent.

Grâce à ses deux buts et ses deux passes à Toronto, Piatti compte désormais 17 buts et six passes, autant qu’à l’issue de la saison 2016. Sauf que ce que l’Argentin a réalisé en 32 matchs l’an passé, il l’a fait en 24 rencontres en 2017.

Statistiquement, « Nacho » est en train de réaliser sa meilleure saison en MLS. Et son aura est désormais importante dans la ligue, comme j’ai pu le constater à Chicago, dans le cadre du dernier Match des étoiles.

En Piatti, l’Impact tient l’un des tout meilleurs joueurs du circuit Garber, et un homme qui a déjà proclamé son attachement à Montréal. Bref, il fallait trouver un moyen de le garder. Sa prolongation n’est pas encore actée, mais l’heure est assurément aux réjouissances.