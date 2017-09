Patinage longue piste : un record pour Ted-Jan Bloemen

Ted-Jan Bloemen a bien entamé la saison de patinage de vitesse longue piste en remportant l’épreuve du 5000 m, vendredi, inscrivant au passage un record canadien, lors de la Classique automnale de l’Anneau olympique de Calgary.

Bloemen a complété l’épreuve en 6 min 08,06 s, pour pulvériser par plus de trois secondes la précédente marque, qui lui appartenait également.

Il a finalement devancé le Coréen Kim Min-Seok par plus de 11 secondes, ainsi que Dmitry Babenko (6:20,73) du Kazakhstan.

«Ça s'est super bien passé aujourd’hui, a dit Bloemen dans un communiqué. La marque de six minutes et huit secondes était ce que j’avais en tête, car je sentais que j’avais fait des progrès. Mais je n’osais pas y penser, car c’est tellement plus vite que ce que j’ai fait auparavant!»

«Je n’aurais pas pu espérer un meilleur départ, mais je ne veux pas être trop excité et je veux seulement bâtir là-dessus. Je me sens prêt en vue d’une très bonne saison.»

Les sélections des Coupes du monde d'automne de Patinage de vitesse Canada auront lieu du 19 au 22 octobre à l'Anneau olympique de Calgary.