Neymar, Ronaldo et Messi candidats au titre de joueur FIFA de l'année

L'attaquant parisien Neymar a été sélectionné aux côtés de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi dans la liste de trois joueurs pouvant prétendre au titre de joueur FIFA de l'année 2017, a annoncé vendredi la Fédération internationale à Londres.

Le lauréat 2017, qui succèdera à Ronaldo, couronné en 2016, sera dévoilé lors d'une cérémonie le 23 octobre à Londres.

Neymar, 25 ans, est devenu le joueur le plus cher du monde cet été après son transfert pour 222 millions d’euros du FC Barcelone au Paris Saint-Germain.

Le Brésilien, seulement victorieux de la Coupe du Roi avec le Barça en 2017, n'est toutefois pas le favori pour le titre de joueur de l'année, qui semble promis à Ronaldo pour une deuxième année consécutive.

Le Portugais de 32 ans a mené le Real Madrid au titre de champion d'Espagne la saison passée mais surtout à une deuxième Ligue des champions de suite en juin à Cardiff, la troisième en quatre ans.

En 2016, Ronaldo, déjà vainqueur de quatre Ballons d'or, s'était illustré lors du sacre du Portugal lors de l'Euro-2016, en plus de la victoire finale en Ligue des champions.

De son côté, Messi, 30 ans, a marqué 54 buts la saison dernière mais n'a pu, comme son coéquipier d'alors Neymar, décrocher qu'un seul trophée, la Coupe du Roi.

Mais le quintuple Ballon d'or enregistre un début de saison exceptionnel, avec déjà 12 buts lors de ses huit premiers matchs de la saison.

Le trophée de joueur FIFA l'année avait retrouvé son indépendance en 2016, après six années de fusion avec celui du Ballon d'or.

Dans la catégorie de l'entraîneur FIFA de l'année, Zinédine Zidane, sacré champion d'Espagne et double champion d'Europe avec le Real, fait figure de favori. Le Français a été pré-sélectionné en compagnie de deux Italiens, Antonio Conte, champion d'Angleterre avec Chelsea, et Massimiliano Allegri, finaliste de la C1 et triple vainqueur consécutif du doublé coupe-championnat avec la Juventus Turin.

L'Italien Gianluigi Buffon (Juventus), le Costaricain Keylor Navas (Real Madrid) et l'Allemand Manuel Neuer (Bayern Munich) seront concurrents eux, pour le titre de gardien FIFA de l'année.

La Vénézuélienne Deyna Castellanos et la Néerlandaise Lieke Martens tenteront de prendre le trophée de joueuse FIFA de l'année à la double tenante, l'Américaine Carli Lloyd.

Les capitaines des sélections nationales, les sélectionneurs, les fans et la presse ont participé au vote.