Montréal ou Laval pour ces joueurs des Canadiens?

Nos analystes à l’émission Dave Morissette en direct ont donné leurs prédictions quant aux joueurs des Canadiens qui réussiront à décrocher un poste avec le grand club en début de saison.

Ils sont unanimes concernant Charles Hudon, qui en aurait fait assez pour demeurer dans la métropole.

«Il a vraiment une assurance renouvelée cette saison,» a opiné Mathieu Dandenault.

Pascal Dupuis abonde dans le même sens: «je connais son préparateur physique Stéphane Dubé, et il [Charles] sait qu’il est prêt. Grâce à la façon dont il s’est entraîné cet été, il est plus fort, plus explosif».

«Il est tôt encore, mais on voit déjà qu’il y a une chimie entre lui et Tomas Plekanec», a relevé pour sa part Éric Fichaud.

Quant à Michael McCarron, Éric Fichaud croit qu’il faut apprécier le géant américain pour ce qu’il est, soit un attaquant de quatrième trio robuste. Dans ce rôle, il pourrait amorcer la saison à Montréal, à son avis.

«Je pense qu’il va faire la navette entre Laval et Montréal, a proposé Pascal Dupuis. Il a plus d’habiletés autour du filet qu’on pourrait le penser.»

Tom Wilson est un type de joueur qui vient à l’esprit lorsqu’on pense à ce que pourrait fournir McCarron aux Canadiens.

Pour ce qui est du défenseur québécois Éric Gélinas, la tâche s’annonce plus ardue.

«Je pense qu’il va aller à Laval. Il a des lacunes, comme son coup de patin. Et je crois qu’il doit utiliser son gabarit davantage,» a analysé Dandenault.

L’arrière gaucher n’aura d’autres choix que de faire valoir ses instincts offensifs pour s’accrocher à la LNH.

Nos experts se sont dits déçus du niveau d’effort affiché par le choix de 1er tour en 2014 Nikita Scherbak, qu’ils voient commencer la saison avec le Rocket.

Le Suédois Jacob de la Rose serait un autre attaquant destiné à prendre la route de Laval.

«Ça va être simple, il va commencer la saison à Laval. C’est un joueur qui tue des pénalités dans ta formation. Il va être rappelé quand le joueur qui remplit ce rôle chez les Canadiens sera blessé», a résumé Dupuis.