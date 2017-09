Moment cocasse en plein match Shapovalov-Zverev à la Coupe Laver

Un incident s’est produit en plein match de simple entre le Canadien Denis Shapovalov et l’Allemand Denis Zverev, vendredi dans le cadre des affrontements entre l’équipe Monde et l’Europe à la Coupe Laver, et n’aurait jamais pu arriver dans une rencontre d’un tournoi régulier.

La rencontre a été brièvement retardée en première manche quand l’écran géant a affiché le Roger Federer, dans le camp de la formation européenne. La foule de l’O2 Arena s’est agitée à la vue du Suisse et Zverev, qui allait servir, a encouragé les spectateurs à continuer.

Federer a semblé ressentir un peu de gêne! À voir dans la vidéo ci-dessus.