Martin Reway et les Canadiens prônent la patience

Martin Reway revient de loin. C’est la raison pour laquelle les dirigeants des Canadiens de Montréal ne sont pas pressés de l’envoyer dans la mêlée.

Même s’il s’entraînait au sein de la première unité, vendredi, à Brossard, Martin Reway n’affrontera pas les Sénateurs d’Ottawa samedi. Le Tchèque de 22 ans, qui porte les couleurs de la Slovaquie au niveau international, revient tout juste d’un arrêt forcé en raison de problèmes cardiaques. Avant le tournoi des recrues, à Toronto, plus tôt au cours de l’été, Reway n’avait pas joué un seul match en 16 mois. Il s'était d'ailleurs présenté à ce camp avec un surplus de poids d'une dizaine de livres.

«Je me sens beaucoup mieux que lors des matchs à Toronto. Je sens que je m’approche de mon but, mais c’est un long processus», a convenu le talentueux attaquant, vendredi.

Martin Reway fait le point sur sa condition physique - TVA Sports

Son entraîneur Claude Julien a également tenu à rappeler que son joueur revient de loin. Le Tricolore n’a donc pas l’intention d’envoyer Reway dans la mêlée s’il n’est pas prêt physiquement.

«C’est un joueur qui a été malade l’an passé, il n’a pas joué durant un an. Et on le voit dans les entraînements, a indiqué Julien. Pour son bien, et pour celui de tout le monde. On doit lui donner la chance de se rattraper dans son conditionnement physique. Quand le conditionnement d’un joueur n’est pas à point, ça peut être dangereux de le mettre dans un match.»

Julien n’a cependant pas écarté la possibilité d’insérer Reway dans sa formation si la forme est au rendez-vous.

«Ils ne veulent pas m’envoyer dans la mêlée et ensuite constater que je ne suis pas en bonne forme physique, a confirmé l’attaquant. Je travaille fort sur la patinoire et en gymnase, ce sera un long processus, mais je me sens un peu mieux chaque jour. Je ne me sens pas mal sur la patinoire, mais je me fatigue rapidement et, dans ces moments-là, je ne suis plus en mesure de faire les jeux que j’aurais réalisés facilement auparavant.»

Les Canadiens ont encore cinq matchs à disputer d’ici la fin du camp d’entraînement, qui se termine le 30 septembre avec une visite des Sénateurs d’Ottawa au Centre Bell.