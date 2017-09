Les nouveaux standards de la MLS

Publié aujourd'hui à 12h20

Mis à jouraujourd'hui à 12h23

D’un point de vue professionnel, il est fascinant de couvrir une ligue traversant une phase de croissance comme la MLS.

En ce sens, les paradigmes du circuit Garber ont encore subi une mutation en 2017 en particulier grâce au travail de deux clubs, Atlanta United et le Toronto FC.

D’abord, l’équipe de la Géorgie est en train de réussir une entrée fracassante grâce à une équipe qui en fait rêver plus d’un. Les détracteurs de cette équipe auront tôt fait de souligner qu’ils ont dépensé plus que quiconque pour vivre cette première saison, mais ce serait occulter ce que l’organisation a su faire de mieux.

Dès le départ, il semble que la vision du club ait été claire : bâtir autour de trois jeunes joueurs désignés. Facile vous direz, mais la cellule de recrutement a été en mesure d’identifier trois joueurs de grande qualité.

Non seulement les Josef Martinez, Miguel Almiron et Hector Villalba font de cette équipe une des meilleures du circuit, mais ils sont autant d’investissements qui pourront être vendus – seront vendus? - à profit d’ici quelques années.

Et que dire des Yamil Asad, Carlos Carmona, Julien Gressel et autres Greg Garza qui les entourent? Ils font largement oublier les signatures plus discutables que sont le Kenwyne Jones et Tyrone Mears.

Bref, le plan et sans équivoque. Oui, «ils ont jeté beaucoup d’argent sur le problème» comme diraient mes amis anglophones, mais ils l’ont fait avec un flair qui est tout à leur honneur.

Le standard rouge

L’année 2017 en MLS est surtout celle du Toronto FC. Malgré la défaite de mercredi dernier face à l’Impact, les Reds connaissent peut-être la meilleure saison de l’histoire du championnat.

Eux aussi se fient à trois joueurs désignés (Altidore-Giovinco-Bradley) pour asseoir leur domination.

Crédit photo : Nick Turchiaro-USA TODAY Sports

Mais, encore là, il ne faudrait pas occulter le recrutement en périphérie qui s’est opéré. Victor Vazquez est une acquisition de taille qui est venue gommer une faiblesse identifiée la saison dernière. Même si le TFC avait rejoint la finale, il ne s’est pas assis sur ses mains dans l’entre-saison.

L’ajout d’un Nicolas Hasler à la mi-saison est un autre exemple d’une équipe qui reconnaît ses besoins et qui oriente son recrutement en conséquence.

En somme, avec les saisons qu’ils connaissent, Toronto et Atlanta mettent de la pression sur le reste de la MLS. Oui, l’ensemble des clubs devra dépenser plus pour rester compétitif. C’est le lot du sport professionnel, on ne devient pas un des cinq meilleurs championnats en grattant les fonds de tiroir.

Mais je retiens surtout qu’il y a encore de la place pour les « petits marchés ». Avec les contraintes salariales imposées par la ligue, il y a une tonne d’espaces où chaque club peut se montrer inventif, efficace et engageant. Les Académies, le recrutement intra-MLS, le Superdraft, le développement, etc. La transaction de Dom Dwyer de Kansas City vers Orlando en est un des derniers exemples.

La MLS change, changerez-vous avec elle?