L’année de la dernière chance pour Trenton Miller

Trenton Miller ressent l’urgence de gagner.

«Avec mes années aux États-Unis, il s’agit de ma sixième saison dans les rangs universitaires et il n’y a plus de prochaine année, a raconté le pivot des Stingers de Concordia. Tous les joueurs ont la même attitude. Nous ne sommes plus une équipe de deuxième tiers et on peut rivaliser avec tout le monde. Si on exécute comme on est capable, personne ne pourra nous arrêter.»

Joueur par excellence sur la scène québécoise en 2015, le pivot américain a connu une saison 2016 ordinaire et un début 2017 moyen avant d’exploser lors du dernier match face aux Redmen de McGill au cours duquel il a lancé six passes de touché, un record d’équipe et la deuxième meilleure performance de l’histoire du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).

«Je suis bien meilleur qu’à ma première saison, a-t-il affirmé. Je comprends mieux le football canadien et ce que les défensives adverses me présentent. Je suis plus calme. Toute l’offensive a trouvé un meilleur rythme qu’en début de saison. C’est toujours plus long pour l’offensive.»

Monstre à deux têtes

Miller a deux autres raisons de sourire. «Je ne pense pas que je me ferai frapper quand je lance le ballon, a-t-il souligné. Ma mère est contente. Notre ligne offensive est plus grosse et plus athlétique qu’à mes débuts en 2015. Je me souviens qu’à mon premier match à Laval, on ne faisait que de courtes passes. Maintenant, on peut y aller avec la feinte de course et lancer profondément. On peut faire plus de choses.»

«Les succès de notre attaque au sol m’enlèvent de la pression sur les épaules, de poursuivre Miller. Je n’ai pas à lancer le ballon 50 fois pour espérer gagner. C’est de toute beauté de regarder aller Jean-Guy Rimpel et Glody Musangu. Nous avons notre monstre à deux têtes.»

Mickey Donovan aime ce qu’il voit. «Trenton joue comme un joueur par excellence, a affirmé l’entraîneur des Stingers. C’est bon de le voir de retour à son meilleur niveau. C’est un compétiteur et parfois il essayait d’en faire trop.»