Publié aujourd'hui à 19h52

Mis à jouraujourd'hui à 19h55

1,4 milliard de dollars. 6400 kilomètres de fibre optique. 27 000 tonnes d'acier. 71 000 places.

Tout ce qui se trouve dans le nouveau Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta est spectaculaire.

Le nouveau domicile des Falcons, dans la NFL, et du Atlanta United, dans la MLS, est désormais la référence des stades en Amérique.

Si vous ne me croyez pas, vous allez sans doute croire Serge Dussault, vice-président structures chez Groupe Canam. Cet ingénieur a travaillé d’arrache-pied sur le MB Stadium pendant trois ans.

En fait, l’entreprise québécoise est devenue au fil des années la chef de file en matière de structure d’acier de stades. M. Dussault a travaillé sur le Gillette Stadium, le nouveau BC Place, le Lincoln Financial Field et le Yankee Stadium, pour ne nommer que ceux-là. Mais pour lui, ça ne fait aucun doute, le Mercedes Benz Stadium est assurément «le plus gros projet» sur lequel l’entreprise a travaillé.

Pas moins de 27 000 tonnes d’acier ont servi à bâtir le stade et il y avait parfois jusqu’à 300 monteurs d’acier en même temps sur le chantier. Plusieurs Québécois ont travaillé dans l’ombre, mais ils ont été essentiels.

Saluons notamment les 150 employés de l’usine de Saint-Gédéon-de-Beauce qui ont «bûché» un nombre d’heures incalculables sur le projet, mais qui n’auront pour la plupart jamais l’occasion de voir le produit fini de leurs yeux.

Messieurs dames, votre travail a permis de réaliser le plus beau stade qui m’ait été donné de voir.

