Impact: continuer d’y croire

La dernière semaine de l’Impact de Montréal, comme bien d’autres cette saison, a été tout sauf ennuyante. Une défaite décourageante, une sortie publique du président, une visite dans le vestiaire de Nick De Santis et une victoire étonnante à Toronto.

«Beaucoup de gens pensaient peut-être qu’on battrait le Minnesota et qu’on irait perdre à Toronto pour trois points dans les deux matchs», a reconnu Evan Bush.

«Ça ne s’est pas passé de la façon dont les gens le pensaient, mais le résultat est le même et nous allons à Atlanta en sachant que peu de gens nous accordent des chances [de l’emporter]», a ajouté le gardien de but.

Cette victoire de 5-3 permet à l’Impact de rêver encore un peu plus longtemps aux séries éliminatoires.

«Ça nous permet de croire et d’espérer. Autant le match contre Minnesota nous a fait perdre ces sentiments, autant celui à Toronto nous a permis de les retrouver.»

Dernière chance

Ignacio Piatti s’est assuré que les espoirs restent en vie avec une récolte de deux buts et deux passes.

«On savait que contre Toronto, c’était notre dernière chance, et il fallait gagner, a insisté Nacho. Il nous reste cinq matchs et ça va être comme ça: il faut tous les gagner pour accéder aux séries.»

Le joueur désigné insiste pour que l’équipe ne flanche pas en fin de rencontre d’ici le 22 octobre comme on a bien failli le voir encore à Toronto.

«Le message est qu’il faut profiter des cinq derniers matchs. On sait que ça ne va pas bien.»

«On a perdu beaucoup de points en fin de matchs, que ce soit contre Seattle, Orlando ou Chicago. Il faut jouer les derniers matchs la tête haute.»

Points à améliorer

Dans cet esprit, Samuel Piette estime que malgré l’efficacité de la performance de mercredi au BMO Field, elle était loin d’être parfaite.

«Il y a beaucoup de points à améliorer, on a pris une avance de 5-1, mais les deux buts en fin de match auraient pu faire mal.»

Piette a rappelé que malgré l’absence de plusieurs cadres torontois, la tâche a été loin d’être facile en milieu de semaine.

«Ç’a été assez difficile sur le terrain, on a encaissé beaucoup, on n’a pas eu beaucoup de possession de balle, mais on s’est bien défendus et on a profité de nos occasions, et les trois points à Toronto font du bien.»

Autre défi

Le Bleu-Blanc-Noir est loin d’être sorti du bois avec sa rencontre à Atlanta dimanche.

«Il faut aller à Atlanta avec l’esprit qu’on n’a rien à perdre parce qu’on est encore sous la ligne rouge, et c’est probablement la meilleure équipe de la ligue en ce moment», a noté Piette.

Atlanta United en sera au cinquième d’une série de six matchs au tout nouveau Mercedes-Benz Stadium.

Lors des quatre premières parties, Atlanta a remporté trois victoires et fait match nul une fois tout en marquant dix-sept buts et n’en accordant que trois, récoltant trois jeux blancs.

«Si on pense que Toronto est la meilleure équipe de la ligue, Atlanta est juste à côté, surtout la façon dont on y joue en ce moment», a insisté Mauro Biello.

Et on ne peut que lui donner raison.