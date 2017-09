DMD : Confessions de camp d'entraînement

Le camp d’entraînement d’une équipe de la LNH peut être impressionnant pour une verte recrue. Mathieu Dandenault, Éric Fichaud et Pascal Dupuis racontent comment ils ont vécu leur premier camp professionnel.

Mathieu Dandenault

«Steve Yzerman vient se présenter à moi dans le vestiaire et je me dis : “Je le sais que tu es Steve Yzerman, j’ai une affiche de toi dans ma chambre!”», raconte Mathieu Dandenault.

Selon lui, il est normal pour un jeune joueur qui arrive dans une organisation d’être impressionné par l’environnement et de vouloir en mettre plein la vue. Dans son cas, il a été jumelé à Slava Kozlov et Sergei Fedorov dès le début du camp, ce qui lui a entre autres permis de percer l’alignement à 19 ans.

Éric Fichaud

Repêché par les Maple Leafs de Toronto en 1994, Éric Fichaud admet lui aussi avoir été impressionné dans le vestiaire de l’équipe à ses débuts.

«À mon premier camp, je ne parlais pas vraiment anglais. C’est une immense différence avec les joueurs d’aujourd’hui, explique-t-il. Alors je suis assis, il y a des vedettes comme Doug Gilmour, Dave Andreychuk, Mike Gartner, Félix Potvin, et je ne comprends pas trop ce qui se passe. J’ai même parfois l’impression qu’ils font des blagues à mon sujet!»

Après une brillante performance à son premier match, contre les Canadiens, Fichaud signe son premier contrat professionnel et goûte à l’extravagance de la LNH.

«On m’a amené dans le magasin des Maple Leafs et on m’a dit que je pouvais prendre tout ce que je voulais!»

Pascal Dupuis

On a tendance à l’oublier en raison de sa longue carrière de 16 saisons dans la LNH, mais Pascal Dupuis n’a jamais été repêché et il a disputé quatre saisons dans la LHJMQ. C’est donc un peu plus âgé qu’il s’est présenté à son premier camp d’entraînement, avec la toute nouvelle équipe du Wild du Minnesota.

«J’ai eu la chance d’arriver dans une équipe d’expansion et ils avaient besoin de joueurs, admet d’emblée Dupuis. Les entraîneurs étaient Québécois : Jacques Lemaire et Mario Tremblay étaient là et ils me parlaient un peu en français en plus de m’aider avec l’anglais.»

«Quand tu arrives au camp et que personne ne te connaît, tu dois faire en sorte que quelqu’un te remarque», résume simplement Dupuis.

Voyez les confessions de camp d’entraînement des trois joueurs dans la vidéo ci-dessus.