Coupe Laver : pari réussi

Publié aujourd'hui à 19h57

Mis à jouraujourd'hui à 20h03

«On a rarement une deuxième chance de faire une première bonne impression.»

Vous connaissez l’expression. Et elle s’applique assez souvent merci.

Alors la nouvelle Coupe Laver, médiatisée à profusion pendant plusieurs mois, avait à passer le test de cette «première impression». Et quand votre promoteur et porte-parole s’appelle Roger Federer, celui que plusieurs décrivent comme le meilleur joueur de tous les temps et personnalité mondialement appréciée, tous sports confondus, disons que la pression est forte.

Force est d’admettre que le pari a été réussi.

Vous me direz qu’il est un peu tôt, après une seule journée, pour conclure ainsi. Vous ajouterez que si l’Europe, déjà beaucoup plus puissante sur papier, remporte facilement la compétition, on ne pourra parler de réussite.

Je ne suis pas d’accord. Tout simplement parce que le score n’a pas d’importance quant à la réussite de l’événement.

Et voici pourquoi.

La formule

John McEnroe avait déjà mentionné, avant que le tournoi ne commence, que la Coupe Davis aurait avantage à prendre des notes pendant ce week-end, afin d’éviter que ne s’accélère sa décrépitude. Et il a entièrement raison.

Avec quatre rendez-vous pendant l’année, chacun d’entre-eux répartis sur trois jours, et formé des interminables confrontations de type «trois de cinq», il est clair que la plus vieille compétition du monde accuse son âge et son style. Surtout avec le calendrier surchargé du tennis international.

Trop long... trop souvent. Tant pour les joueurs, les spectateurs et les télédiffuseurs.

La Coupe Laver se décline en trois jours. Et chaque match dépasse rarement deux heures. L’instauration du bris d’égalité de dix points, en guise de manche décisive, permet de réduire la durée des duels tout en y apportant un suspense certain. Et la fébrilité qui vient avec.

Crédit photo : AFP

La couverture télévisuelle

Je l’écrivais dans mon texte précédent, ce tournoi était conçu pour la télévision. Si un jeune prodige comme Denis Shapovalov apparaît et performe au point de susciter un engouement planétaire, pas de problème, on l’invite. Même s’il est 51e mondial.

La crédibilité est importante, mais le spectacle aussi.

Après avoir vu l’habillage télévisuel, je suis convaincu maintenant que les promoteurs ont réussi à intégrer un enrobage innovateur de haute qualité à un sport qui, pourtant, est vieux de plus d’un centenaire.

L’idée d’un banc, avec les coéquipiers qui s’amusent et se délectent en regardant leur représentant sur le terrain, était géniale. Ça se fait en Coupe Davis, mais c’est pas mal plus coincé.

Crédit photo : AFP

Dois-je vous parler des séquences à l’INTÉRIEUR des vestiaires, alors qu’un Dominic Thiem jongle des pieds, avec ses balles de tennis, pendant qu’Alexander Zverev, habillé de façon désinvolte, se sert un plat chaud au buffet, en arrière-plan.

Que dire des caméras au sol, dans les airs, derrière et même devant (la minicaméra dans la bande verticale au milieu du filet nous apportait de temps en temps un angle que nous n’avions jamais vu).

Le système de pointage, pour faire croître la tension au fil du week-end, est des plus intéressants également. Si les matchs du Jour 1 ne donnent qu’un seul point, on augmente la récompense avec deux points lors du Jour 2 et trois points, le Jour 3. Alors quand l’équipe Monde s’est retrouvé en regard 0-2 dans le compte après la première demi-journée, ce retard était moins stressant que le même déficit de 0-2 après la journée initiale d’un week-end de Coupe Davis.

Et il permet plus d’imprévus.

Le Calibre

Vous avez été nombreux à noter qu’il y avait disparité entre les deux équipes.

Le moins bien classé de l’équipe Europe était à peu près au même échelon que le mieux classé de l’équipe Monde. Et les Européens ne pouvaient compter sur les Murray, Djokovic et Wawrinka, tous membres du Top 10.

Du côté de l’équipe Monde, la présence des Raonic, Nishikori et Del Potro, blessés, aurait grandement contribué à équilibrer les forces.

Le sport, ça ne se joue pas sur papier, mais sur le terrain. Même noir.

Crédit photo : AFP

Et la Coupe Davis le prouve depuis des décennies en accumulant les résultats surprenants, année après année. En un week-end, la logique n’est pas toujours respectée.

Comment vieillira la Coupe Laver? Bien, espérons-le.

Déjà, dès la première édition, on a réussi à rajeunir et dynamiser l’enrobage. Il restera maintenant à croiser les doigts et espérer d’autres éditions où les ténors mondiaux ne seront pas si nombreux à l’infirmerie. Car je doute qu’ils disent non à une telle expérience.

Surtout après l’avoir regardé à la télévision, comme vous et moi.

Le plaisir

Pour terminer, je m’en voudrais de ne pas souligner les moments légers qui tranchent tellement avec la rigueur habituelle de ce sport.

On y voit d’abord Rafael Nadal se glisser entre Bjorn Borg et Dominic Thiem pour donner des conseils à ce dernier dans un moment intense de son match contre John Isner. Puis, en guise de réplique, ne voit-on pas Nick Kyrgios venir côtoyer John McEnroe lors d’un conciliabule avec Denis Shapovalov.

Crédit photo : AFP

Dans ce même match, Alexander Zverev s’apprête à servir lorsqu’on montre Roger Federer sur l’écran géant. Zverev s’interrompt pour demander à la foule d’applaudir le grand Roger. Même Shapovalov s’en amuse. Et lorsqu’un loustic crie : «RAFA!», Zverev prend le temps de le corriger en criant : «Non... ROGER!»

Nick Kyrgios et Jack Sock font faire la vague au public lorsque Shapovalov gagne un point important.

Que dire des joueurs, sur le banc de l’équipe Monde, qui s’éclatent lors d’un coup spectaculaire de Shapo, tels les équipiers des Cavaliers de Cleveland qui frôlent l’hystérie après un dunk spectaculaire de LeBron James. Finalement, ce n’est rien de surprenant puisque l’équipe Monde est composée d’Américains et de Nick Kyrgios, un fanatique de la NBA.

Oui, on s’est bien amusé. Dans la foule, chez les joueurs... et sur le terrain.

Un succès que je vous dis!

Et ce n’était que la première journée...