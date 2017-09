EN DIRECT : Shapovalov c. Zverev

Suivez ici les développements en direct du match du Canadien Denis Shapovalov à la Coupe Laver.

1re manche

À venir.

_________________

Denis Shapovalov affronte Alexander Zverev cet après-midi lors du troisième duel de simple de la Coupe Laver à Prague entre l’équipe Monde et l’Europe, dans ce qui prend l’allure d’un match-revanche après les demi-finales de la dernière Coupe Rogers à Montréal.

La rencontre, initialement prévue pour 13h, aura lieu à 13h30 sur les ondes de TVA Sports. Les matchs de l’avant-midi ont mis plus de temps que prévu à se terminer à l’O2 Arena.

Zverev, de l’Allemagne, avait défait la sensation canadienne avant d’aller enlever les honneurs de la Coupe Rogers contre le Suisse Roger Federer en finale.

Shapovalov tente de réduire l’écart, alors que l’Europe a pris les devants 2-0 après les rencontres matinales.

Suit un match de double mettant aux prises le duo européen formé par Tomas Berdych (République tchèque) et Rafael Nadal (Espagne) et celui des représentants de l’équipe Monde Nick Kyrgios (Australie) et Jack Sock (États-Unis).