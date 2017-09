La Coupe Laver débute à l'instant sur nos ondes avec un affrontement entre Marin Cilic (Europe) et Frances Tiafoe (Monde).

HORAIRE DU VENDREDI À TVA SPORTS



07h00



M. Cilic (Europe) VS F. Tiafoe (Monde)



D. Thiem (Europe) VS J. Isner (Monde)



13h00



A. Zverev (Europe) VS D. Shapovalov (Monde)



T. Berdych / R. Nadal (Europe) VS N. Kyrgios / J. Sock (Monde)