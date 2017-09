Aux vétérans de se lever

Claude Julien ne s’en cache pas : il admet être «déçu» du rendement de certains vétérans depuis le début du camp.

«Il faut que certains joueurs nous en démontrent plus. Mais il reste encore du temps, avec cinq autres matchs préparatoires à disputer, a indiqué l’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal après l’entraînement matinal de l’équipe à Brossard, où le camp se poursuit jusqu’au 1er octobre.

«Ce n’est certainement pas le temps de paniquer, a-t-il enchaîné. On veut évaluer les joueurs alors qu’ils sont à leur meilleur, surtout ceux qui frappent à la porte. J’espère que ça va commencer dès demain (samedi).»

Voyez son point de presse intégral dans la vidéo ci-dessus.

Questionné sur son appréciation du jeu de l’attaquant Alex Galchenyuk, Julien n’a pas trop voulu se mouiller.

«Pour son bien et pour le bien de l’équipe, je ne veux pas commenter son cas. On s’attarde beaucoup sur lui, mais il n’est qu’un des joueurs de l’équipe. D’autres vétérans ne connaissent pas un bon début de camp. J’espère qu’ils vont raffiner leur jeu d’ici la fin du camp.»

Julien semble toutefois heureux des performances offertes par quelques attaquants d’expérience, dont Tomas Plekanec, Max Pacioretty, Jonathan Drouin et Ales Hemsky.

«Le trio de Plekanec est celui qui nous en donne le plus jusqu’à maintenant. La chimie entre Pacioretty et Drouin se développe de plus en plus. Ales Hemsky est de plus en plus confortable.»

Le CH jouera sa prochaine rencontre préparatoire samedi face aux Sénateurs à Ottawa.