Autre étape dans le dossier Ezekiel Elliott

Une Cour d’appel des États-Unis (The 5th U.S. Circuit Court of Appeals) se prononcera sur le dossier du porteur de ballon des Cowboys de Dallas Ezekiel Elliott le 2 octobre prochain à La Nouvelle-Orléans, selon les documents officiels.

Le site officiel de la NFL a dévoilé le tout vendredi.

Les avocats de la NFL et ceux de l’Association des joueurs auront chacun 20 minutes pour expliquer leurs arguments.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a imposé une suspension de six matchs à Elliott en raison de son implication dans une histoire de violence conjugale avec son ancienne copine, Tiffany Thompson.

L’athlète de 22 ans a porté sa cause en appel et un juge de l’État du Texas lui a accordé une permission restrictive temporaire, ce qui pourrait lui permettre de jouer toute la saison 2017.