Un départ honnête pour Jakub Jerabek

Jakub Jerabek a eu besoin de temps avant de chasser la nervosité. Le Tchèque de 26 ans en était à son premier match préparatoire dans l’uniforme du CH, mais aussi dans la LNH.

«Je me sentais assez bien, a dit Jerabek. J’ai gagné en confiance à partir de la deuxième période. Je me sentais mieux sur la patinoire, je déplaçais mieux la rondelle. J’aurai besoin d’un peu de temps pour m’ajuster au style sur une plus petite glace. Je dois profiter de chacun des entraînements pour me familiariser avec les dimensions de la patinoire.»

Jerabek a montré des signes encourageants, surtout en supériorité numérique. Il a obtenu une passe sur le but de Charles Hudon.

«Il a bien fait ce soir, c’était son premier match, a rappelé Claude Julien. Il aura quelques ajustements à apporter, mais c’est normal.»

Utilisé en compagnie de Brandon Davidson, Jerabek a joué 17 min 31 s.