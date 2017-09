«Un casier dans le vestiaire pour De Santis?»

Publié aujourd'hui à 10h15

Mis à jouraujourd'hui à 10h19

Mercredi soir, 20h34.

Je décide d'aller faire un tour au Pub Burgundy Lion, dans la Petite-Bourgogne, pour regarder la fin du choc Impact-Toronto FC.

Non, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont là. J'en compte 19 au total. Reclus au deuxième étage, les membres du groupe 1642 MTL occupent tant bien que mal leur quartier général. En temps normal, lors de matchs à l'étranger, la place est bondée. Pas ce soir. Pourtant, ce match «Kinder Surprise» en vaut le déplacement!

Avec un peu de chance, beaucoup d'opportunisme et un cadran qui s'arrête heureusement à 90 minutes, l'Impact parvient à surprendre la meilleure équipe du circuit (Sans Giovinco, ni Altidore) par la marque de 5-3. Un club qui n'avait pas perdu depuis 11 matchs! Qui l'eût cru?!

Merci Piatti, merci Jackson et...merci De Santis!

«Quand est-ce qu'on donne un casier à Nick De Santis?» C'est la phrase que m'a lancée un des fidèles du groupe 1642, après le match. J'ai ri!

Depuis lundi, de nombreux partisans se sont indignés suite à l'intervention du vice-président, relations internationales et développement technique du Onze montréalais. Était-ce le rôle de Nick d'aller parler aux joueurs dans le vestiaire? Honnêtement, personne ne pourra vraiment vous répondre. Toutefois, son discours semble avoir eu un certain effet sur la troupe de Mauro Biello. Même si on ne peut parler du match de l'année, une chose est claire; les joueurs du Bleu-Blanc-Noir ont compris le message.

Boldor, on aime ou pas?

Ouch! Dur, dur, d'être Boldor. Tapez son nom sur Twitter et vous verrez. Les critiques à l'égard du défenseur roumain pullulent.

Après ses deux premiers matchs en MLS, il compte déjà à son actif un carton rouge et un but contre son camp. Sa prise de décisions et ses batailles à un contre un laissent encore à désirer. Le grand défenseur à la fois physique et intelligent, on ne l'a pas encore vu.

Au moins, après cette victoire, les partisans sont soulagés. Pas rassurés, mais certainement soulagés. L'Impact ne fera peut-être pas les séries, mais si le club peut jouer comme les 60 premières minutes du match de mercredi, le club sortira la tête haute.

Parions que le Burgundy Lion sera pas mal plus populaire, dimanche, contre Atlanta. Parole de 1642 MTL.