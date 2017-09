Un arrêt à Zurich pour la Formule électrique

La Formule électrique mettra fin à plus de 60 ans d’absence de course automobile en Suisse, alors que la série a annoncé jeudi un nouvel arrêt à Zurich, au cours de la prochaine saison.

Le rendez-vous helvétique aura lieu le 10 juin prochain. Il s’agira de la dernière épreuve avant les deux programmes doubles prévus à New York et à Montréal, au mois de juillet.

La course automobile était bannie de la Suisse depuis 1955. Un changement de loi en 2015 a toutefois changé la donne.

«Avoir une course en Suisse est vraiment un rêve devenu réalité, je ne peux toujours pas y croire, a avancé Sebastian Buemi, l'un des deux pilotes suisses du plateau. J’ai entendu dire que la piste sera extraordinaire, et je ne peux plus attendre pour y être.»

«Ce sera fantastique de courser à Zurich, la plus grande ville de Suisse.»

Le calendrier de la FE compte maintenant 14 courses, dont de nouvelles escales à Santiago, Sao Paulo et Rome. Il commencera le 2 décembre, avec la première de deux manches à Hong Kong.

Piquet de retour

L’écurie Jaguar a par ailleurs annoncé l’embauche du pilote brésilien Nelson Piquet fils, jeudi.

Le fils du triple champion du monde de Formule 1 Nelson Piquet pilotait précédemment pour NextEV au cours des trois dernières saisons, décrochant le titre en 2015.

«C’est un honneur de rejoindre Jaguar, a dit Piquet, par voie de communiqué. L’équipe montre un bagage solide en course automobile, et c’est excitant d’en faire partie.»