Nico Hischier: une histoire à écrire

Il y a toujours une tonne d’attentes sur les épaules d’un tout premier choix au repêchage. Nico Hischier, le premier joueur originaire de la Suisse à devenir un premier de classe, découvrira cette réalité au cours des prochains mois.

À moins d’une immense surprise, Hischier portera les couleurs des Devils du New Jersey le 7 octobre prochain à Newark pour la rencontre inaugurale contre l’Avalanche du Colorado.

«C’est mon objectif de rester avec les Devils, a dit Hischier à quelques heures de son deuxième match préparatoire face au Canadien de Montréal. Je me sens de plus en plus confortable. J’aurai ma réponse d’ici quelques jours. Pour l’instant, je souhaite juste m’améliorer.»

«Je ne cherche pas à devenir le prochain Auston Matthews ou Patrik Laine, a-t-il continué. Je ne marquerai probablement pas quatre buts à mon premier match comme Matthews l’an dernier avec les Maple Leafs. Je voudrai écrire ma propre histoire.»

Depuis le repêchage de 2007, les premiers choix au total ont toujours fait le saut dans la Ligue nationale de hockey (LNH) quelques mois après leur sélection. Les Blues de Saint-Louis sont la dernière équipe qui n’a pas fait confiance immédiatement à un premier de classe. Erik Johnson, le premier choix en 2006, avait patienté une saison avant de porter le chandail des Blues.

Un grand frère

Dans le vestiaire des Devils, Hischier aura un bon mentor en Taylor Hall.

«Je n’hésiterai pas à lui poser des questions, a mentionné le produit des Mooseheads de Halifax. Il a déjà été dans mes souliers. Je pourrai partager mes expériences avec lui.»

Hall avait grimpé en premier sur l’estrade lors du repêchage de 2010. Les Oilers d’Edmonton avaient misé sur lui avant Tyler Seguin, réclamé par les Bruins.

«Je veux l’aider sur la glace, mais aussi dans sa vie de tous les jours, a souligné Hall. Nico a déjà gagné en confiance depuis le tournoi des recrues. Il a un talent indéniable. Je lui dis souvent qu’il y aura des hauts et des bas. Il doit rester calme. Il a les habiletés et la rapidité pour devenir un très bon joueur dans la LNH. Mais ce n’est pas un sprint, c’est un marathon.»

Au New Jersey, Hischier se retrouvera dans un marché moins bouillonnant que celui d’Edmonton.

«Oui, ce sera un peu plus facile dans une ville comme Newark, a répliqué Hall. Mais ça reste le même sport et la même ligue. Il aura à faire sa place. Mais j’ai bon espoir qu’il deviendra un joueur d’impact pour notre équipe, et ce dès cette saison.»

Hischier, un centre de 6 pi 1 po, a récolté 86 points (38 buts, 48 aides) à sa première saison avec les Mooseheads l’an dernier.