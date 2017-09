Nadal ne badine pas avec la Coupe Laver

Rafael Nadal ne s’est pas présenté à Prague pour disputer un tournoi d’exhibition.

La Coupe Laver, elle est prise au sérieux par l’Espagnol, le Suisse Roger Federer et l’équipe européenne, grande favorite pour l’emporter contre l’équipe Monde dans cette toute nouvelle compétition internationale calquée sur le modèle de la Coupe Ryder de golf.

«Je me suis entraîné aujourd’hui (jeudi) comme lors d’un tournoi normal, je me suis levé à 4h du matin pour pratiquer», a statué le premier joueur mondial en conférence de presse.

«Les gars sont arrivés tôt à l’entraînement ce matin, a rapporté Federer. Ils étaient censés arriver (à Prague) mercredi; ils sont plutôt arrivés mardi. Tout le monde semble avoir hâte de jouer pour gagner. Nous avons parlé de stratégie. De notre côté, nous serons prêts.»

Shapovalov : une question de trois ou quatre ans

Pour l’instant, l’équipe européenne préserve les forces de Nadal et de Federer lors de la première journée d’activité vendredi. Le Croate Marin Cilic, l’Autrichien Dominic Thiem et l’Allemand Alexander Zverev affronteront respectivement en simple l’Américain Frances Tiafoe, John Isner et l’inévitable sensation canadienne Denis Shapovalov. Nadal verra de l’action seulement en double avec le Tchèque Tomas Berdych contre l’Australien Nick Kyrgios et l’Américain Jack Sock.

Il faudra donc attendre avant d’assister à une reprise du match de troisième tour de la Coupe Rogers à Montréal perdu par Nadal contre Shapovalov.

Le légendaire Rod Laver, lui-même présent en République tchèque à l’occasion du tournoi qui porte son nom, fait partie de ceux qui souhaiteraient certainement voir un affrontement du genre à nouveau.

«J’ai vu Shapovalov jouer contre Nadal à Montréal, s’est émerveillé le gagnant de 11 titres du grand chelem. Il était incroyable.

«Je l’ai aussi rencontré à New York lors de l’annonce des équipes. Je lui ai demandé s’il savait auparavant qu’il pouvait jouer aussi bien et il m’a répondu que non. Il sera un joueur à surveiller dans les trois ou quatre prochaines années.» - Rod Laver

