Louis Domingue a retrouvé son masque volé, s’est réjoui le gardien des Coyotes de l’Arizona dans une publication Twitter, jeudi.

«J’ai oublié de vous dire tout le monde que mon masque a été trouvé, a écrit le Québécois. Merci à tous, vous avez fait une grosse différence! On dirait que quelqu’un a eu peur.»

Forgot to tell you guys that my mask has been found! Thanks everyone you guys made a big difference! Looks like someone got scared��