Les Sea Dogs ont développé une culture de champions

Les Sea Dogs de Saint John ont hissé jeudi la bannière de leur championnat. L'équipe aura une allure bien différente cette saison, avec les nombreux départs et le changement d'entraîneur-chef.

Avec trois Coupes du Président en sept ans, une véritable culture gagnante règne chez les Sea Dogs.

«On est très fiers de cette tradition ici. Puis, on va continuer à bâtir ça», indique le président et directeur général Trevor Georgie.

Les Thomas Chabot, Mathieu Joseph, Julien Gauthier et compagnie ont quitté les champions de l'an dernier. L'équipe se prépare maintenant pour les saisons à venir.

«Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis de l'équipe, mais c'est à des vétérans comme moi de lever leur jeu d'un cran», indique l’attaquant Anthony Boucher.

«Même si on est une équipe plus jeune, je pense que la ligue en général va être un peu plus jeune. Tout le monde, je pense, ici dans l'équipe, sont méga-compétitifs. Alors, ils veulent gagner et ils veulent s'améliorer à chaque jour», note pour sa part Joe Veleno, le nouveau capitaine de l’équipe.

Un nouvel entraîneur

Le nouvel entraîneur-chef de l'équipe, Josh Dixon, s'exprime avec aplomb et charisme. Ses talents de communicateur ne sont pas étrangers à sa venue dans la LHJMQ.

«Il veut avoir une bonne communication avec ses jeunes. Dans le fond, il veut toujours nous pousser à notre maximum, mais tout en ayant du plaisir. Il veut toujours qu'on repousse nos limites et ça, je comprends, c'est souvent ça qu'il faut faire dans cette ligue-là», mentionne Nathan Larose, acquis des Saguenéens en août dernier.

L'Ontarien de 33 ans profitera de ses deux dernières années passées comme directeur du développement chez l'agence CAA, où travaille l'agent de joueurs québécois Pat Brisson.

«Tu dois être capable de développer une relation de confiance avec les joueurs. Le reste, je le fais depuis 18 ans, avance Dixon. Les dernières années m’ont permis de devenir un meilleur entraîneur du point de vue du développement des joueurs.»

Il a d'ailleurs de bons mots pour l'agent de joueurs québécois.

«Pat est phénoménal. C’est une grande chance d’avoir pu travailler avec lui et JP Barry. Les deux sont des amis.»