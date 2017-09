Les Orioles s’imposent dès la première manche

Les Orioles ont inscrit trois points dès la manche initiale pour défaire les Rays de Tampa Bay au compte de 3-1, jeudi à Baltimore.

Matt Andriese (5-4) a accordé un simple à Austin Hays, qui était le premier frappeur à lui faire face. Manny Machado a ensuite expédié la balle dans les gradins pour permettre aux favoris locaux d’inscrire les deux premiers points de la rencontre.

Trey Mancini a été à l’origine de l’autre point des Orioles, dans la victoire.

Andriese a finalement concédé trois points, sept frappes en lieu sûr et un but sur balles en six manches de travail, retirant huit adversaires sur des prises.

De l’autre côté, Gabriel Ynoa (2-2) a fait mieux, ne donnant qu’un point, cinq coups sûrs et deux passes gratuites en huit manches sur la butte. Brad Brach a savouré un 18e sauvetage, cette saison.

Brad Miller a inscrit le seul point des visiteurs en vertu d’une erreur de Hays, lors du troisième tour au bâton.