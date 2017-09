Les Flames voulaient payer environ la moitié de leur nouvel amphithéâtre

Les Flames étaient prêts à contribuer à hauteur de 275 millions $ pour la construction d’un nouvel amphithéâtre avant que la Ville de Calgary ne se retire complètement du projet, ont-ils révélé dans un rapport publié jeudi.

«Dans un petit marché, même avec une seule équipe de la LNH, un aréna financé au privé n’est pas viable économiquement, ont prévenu les Flames dans le rapport. La proposition de la Ville n’est pas réalisable – ou même juste, en comparaison avec les ententes de villes semblables.

«Après deux ans de discussions, nous ne voyons absolument aucune base sur laquelle une entente pour la construction d’un nouvel amphithéâtre puisse être ratifiée et il est insensé de chercher à bâtir un nouvel aréna à Calgary. [...] Nous continuerons de fonctionner comme nous l’avons fait depuis 34 ans et dans le Saddledome tant et aussi longtemps que cela sera faisable.»

La formation détenue par Calgary Sports & Entertainment planifiait également une levée de fonds communautaire de revitalisation du quartier entourant le futur aréna, ce qui aurait potentiellement injecté 225 millions $.

La Ville de Calgary a révélé vendredi dernier qu’elle avait proposé aux Flames de payer le tiers des coûts de construction d’un nouvel amphithéâtre.

Les Flames et la LNH avaient annoncé la fin des négociations avec Calgary le mardi précédant, jetant le blâme sur la municipalité et son maire, Naheed Nenshi.

Calgary se disait prête à payer 185 millions $ des 555 millions $ nécessaires selon le budget prévu pour le projet, dont 130 millions $ provenant de taxes non foncières. La proposition incluait le terrain, évalué à 30 millions $, et les coûts d’entretien et de démolition de l'actuel Scotiabank Saddledome.

La Ville s’était par ailleurs également engagée à débourser 150 millions $ supplémentaires pour les infrastructures publiques qui entoureraient le futur aréna.

Le Scotiabank Saddledome, jugé désuet selon les normes de la LNH, sert de domicile aux Flames depuis 1983.