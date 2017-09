Les Blue Jays affronteront les Cards à Montréal en mars 2018

«Il y a eu des luttes pour participer aux séries entre les Cardinals et les Expos, a noté le commentateur sportif. Et historiquement, on peut se rappeler que le premier match des Expos à Montréal, le 14 avril 1969, était face aux Cards. C’est le jour où un circuit de Mack Jones avait donné naissance à Jonesville au parc Jarry.»