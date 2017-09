Le souhait de Denis Shapovalov à la Coupe Laver

Selon ses propres dires, Denis Shapovalov était «tellement pompé» lors des derniers Internationaux de tennis des États-Unis, quand il a appris qu’il était sélectionné par l’équipe Monde pour participer à la toute nouvelle Coupe Laver.

Shapovalov aura bien besoin de cet enthousiasme juvénile contre le redoutable Allemand Alexander Zverev en lever de rideau à Prague, vendredi, lors du troisième match de simple contre l’équipe d’Europe, grande favorite pour l’emporter.

Le Canadien avait subi l’élimination aux mains de Zverev en demi-finales de la dernière Coupe Rogers à Montréal, où sa nouvelle célébrité a vu le jour. Et qui sait, «Shapo» pourrait bien retrouver Rafael Nadal sur son chemin; l’Ontarien de 18 ans a lui-même montré la porte à l’éminent Espagnol au troisième tour.

Ce serait hautement difficile pour Shapovalov de répéter l’exploit.

«Je n’ai pas demandé à jouer contre Nadal encore, nous verrons, a déclaré la sensation canadienne en entrevue avec TVA Sports, jeudi. Présentement, j’ai une fiche gagnante contre Nadal; j’aimerais la conserver! Peut-être pourrais-je étirer cette séquence?»

Outre Nadal et Zverev, le Suisse Roger Federer, le Croate Marin Cilic, le jeune Autrichien Dominic Thiem et la fierté locale tchèque Tomas Berdych complètent la formation européenne.

«J’aimerais jouer contre Roger, c’est sûr, a souhaité Shapovalov. Quand j’étais jeune, il était mon joueur favori. Être sur le même court que lui serait une expérience incroyable.»

Négligés



Le défi n’est pas mince pour l’équipe Monde, à laquelle il manque les meilleurs éléments du classement mondial, soit le Canadien Milos Raonic et le Japonais Kei Nishikori.

«(L’Australien) Nick (Kyrgios) passe son temps à nous dire que nous sommes les favoris, alors nous commençons à y croire! a raconté Shapovalov. Sur papier, évidemment, nous sommes négligés, l’Europe est si forte... Les deux premiers jours serons énormes pour nous.»

Shapovalov, Kyrgios ainsi que les Américains Jack Sock, John Isner, Sam Querrey et Frances Tiafoe comptent sur l’expérience de leur légendaire capitaine John McEnroe pour les mener vers le succès.



«John McEnroe est assez drôle en plus de détenir beaucoup de connaissances. Nous sommes un peu similaires dans notre style de jeu, étant tous deux gauchers. Il me donne de bons conseils. Espérons que nous demeurions en contact dans le futur et qu’il puisse m’aider.»



Ne manquez pas la première journée d’activité de la Coupe Laver sur TVA Sports, vendredi à 7h. Le premier match de Shapovalov est prévu à 13h sur nos ondes.