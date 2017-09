Le message de Gilles Courteau aux fans de la LHJMQ

Gilles Courteau, commissaire de la Ligue de hockey junior de hockey (LHJMQ), a lancé un message aux partisans sur le site officiel du circuit, jeudi.



Courteau a souhaité une bonne saison 2017-2018 aux amateurs de hockey junior de la province.



Le message dans son intégralité :



Chers partisans,

Vous vous êtes ennuyé de la LHJMQ? Vous nous avez manqué aussi. Bienvenue dans une toute nouvelle et excitante saison de hockey junior. Plus que jamais cette saison, vous aurez la chance d’être un témoin privilégié du développement de nos nouvelles étoiles. Nous avons eu droit à un repêchage exceptionnel en juin dernier à Saint John, où nous avons accueilli au sein de notre ligue des joueurs talentueux tels que Alexis Lafrenière, Samuel Poulin, Xavier Parent, Justin Barron et Jaxon Bellamy.

Ces patineurs d’exception rejoignent nos jeunes prodiges qui évoluent déjà dans notre circuit tels que les Joe Veleno, Benoit-Olivier Groulx, Xavier Bouchard, Jared McIsaac, Olivier Rodrigue et Alexis Gravel. Chaque soir, vous avez le privilège de suivre ces étoiles montantes de très près. Or, ils ont aussi besoin que vous soyez derrière eux, autant pour les encourager dans les bons moments que pour les soutenir dans les périodes les plus difficiles.

Partisans de la LHJMQ, vous êtes très importants à nos yeux. Vous êtes partie intégrante de notre succès et nous travaillons très fort pour amener notre produit à un autre niveau. La Ligue de hockey junior majeur du Québec vous souhaite une excellente saison 2017-18!

Cordialement,

Gilles Courteau