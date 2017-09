La LNH demanderait une 2e évaluation médicale pour Joffrey Lupul

La LNH ferait appel à un médecin indépendant pour obtenir une seconde évaluation de l’état de santé de l’attaquant des Maple Leafs Joffrey Lupul.

C’est ce que rapporte le journaliste John Shannon (Sportsnet).

Hearing,even though Joffrey Lupul is not seeking a 2nd opinion, the NHL Is going to have him medically evaluated by an independent doctor.