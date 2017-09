Kyle Stanley prend les commandes

L’Américain Kyle Stanley s’est installé en tête du classement provisoire du Championnat du Tour de la PGA au terme de la première ronde, présentée vendredi, à Atlanta.

Stanley a conclu sa journée avec un pointage de 64, soit six coups sous la normale. L’Américain de 29 ans a enregistré sept oiselets et un boguey sur le parcours.

Quatre golfeurs se retrouvent à égalité au deuxième échelon après avoir rapporté des cartes de 66 (-4). Il s’agit des Américains Webb Simpson, Daniel Berger et Brooks Koepka, ainsi que de l’Anglais Paul Casey.

Parmi les favoris pour l’emporter cette fin de semaine, les Américains Justin Thomas et Jordan Spieth, vainqueur du tournoi en 2015, partagent le sixième rang avec leurs compatriotes Russell Henley et Gary Woodland, et avec l’Espagnol Jon Rahm. Ils ont tous conclu la ronde initiale avec une marque de 67 (-3).

Quant à l’Américain Dustin Johnson, premier au classement mondial, il pointe au 11e rang après avoir inscrit un total de 68 (-2).

Seul Canadien en action, Adam Hadwin est provisoirement 21e, à égalité avec l’Australien Marc Leishman. Le Saskatchewanais de 29 ans a joué pour 71, soit un coup au-dessus de la normale.

Champion de la dernière édition, l’Irlandais Rory McIlroy n’est pas présent cette année à East Lake. L’an dernier, il l’avait emporté de justesse devant Johnson.

Au terme des quatre rondes du tournoi, qui regroupe les 30 meilleurs golfeurs de la saison, le vainqueur mettra la main sur la coupe FedEx et sur un chèque de 10 millions $.