Kings et Canucks s'affrontent en Chine

Les Kings et les Canucks marquent l’histoire, jeudi matin, en s’affrontant dans le cadre d’un match préparatoire à Shanghai, en Chine, une première pour la Ligue nationale de hockey.

Préparez-vous un bon café et installez-vous! La rencontre est diffusée dès 7h30 à l’antenne de TVA Sports.

Les Kings et les Canucks se sont déjà affrontés lors d’un premier match préparatoire le 16 septembre dernier. Les Canucks l’avaient emporté 4-3 en prolongation grâce à un but de la recrue Brock Boeser.

Le scénario fut différent pour Vancouver contre les Golden Knights de Vegas, alors que l’équipe canadienne a subi un éclatant revers de 9-4.

Le match de jeudi est disputé du côté de Shanghai, au Mercedes-Benz Arena. Une cérémonie d’avant-match aux couleurs de la Chine est prévue : des vidéos projetées sur la patinoire, un dragon chinois, un chœur qui entonne l’hymne national du pays et des discours de la part de joueurs de chacune des équipes sont menu. Les présidents des Kings et des Canucks, Luc Robitaille et Trevor Linden, doivent également s’adresser à la foule.

Les joueurs présents en Chine :

Kings (26 joueurs)

Gardiens : Darcy Kuemper, Jonathan Quick, Jeff Zatkoff

Défenseurs : Drew Doughty, Oscar Fantenberg, Christian Folin, Derek Forbort, Paul LaDue, Alec Martinez, Kurtis McDermid, Jake Muzzin

Attaquants : Andy Andreoff, Jonny Brodzinski, Dustin Brown, Michael Cammalleri, Jeff Carter, Kyle Clifford, Nic Dowd, Adrian Kempe, Anze Kopitar, Trevor Lewis, Michael Mersch, Jordan Nolan, Tanner Pearson, Nick Shore, Tyler Toffoli

Canucks (24 joueurs)

Gardiens : Jacob Markstrom, Anders Nilsson

Défenseurs : Michael Del Zotto, Chris Tanev, Alex Edler, Ben Hutton, Erik Gudbranson, Troy Stecher, Alex Biega, Patrick Wiercioch

Attaquants : Scottie Upshall, Derek Dorsett, Daniel Sedin, Brandon Sutter, Loui Eriksson, Reid Boucher, Thomas Vanek, Henrik Sedin, Ryan White, Alexander Burmistrov, Sven Baertschi, Bo Horvat, Markus Granlund, Sam Gagner