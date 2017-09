Jonathan Drouin solidaire envers Brian Boyle

Jonathan Drouin a eu une bonne pensée pour son ancien coéquipier avec le Lightning de Tampa Bay Brian Boyle. À quelques jours de l’ouverture de la saison, Boyle a appris qu’il souffre de leucémie myéloïde chronique, un type de cancer de la moelle osseuse (LCM) que le médecin des Devils du New Jersey croit pouvoir traiter avec des médicaments.

«Je trouve ça difficile et je suis triste pour Brian et sa famille, a dit Drouin. Brian est un joueur immensément respecté à travers la LNH. Je suis avec lui, même s’il ne joue plus avec moi. Je lui souhaite de revenir.»

Boyle, qui a signé un contrat de deux ans avec les Devils au cours de l’été, a l’intention de participer à tous les matchs de son équipe malgré cette mauvaise nouvelle.

En 2007, Jason Blake avait poursuivi sa carrière avec les Maple Leafs malgré cette même maladie.